Altia stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Altia ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Altia die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 194,3 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,080 EUR beziffert, während im Vorjahr 0,160 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Altia im vergangenen Geschäftsjahr 657,90 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Altia 692,00 Millionen EUR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,319 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 659,38 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at