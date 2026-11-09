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09.11.2026 06:31:29
Altice USA A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Altice USA A hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Altice USA A -3,470 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Altice USA A im vergangenen Quartal 2,00 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Altice USA A 2,11 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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