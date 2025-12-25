Altigen Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Altigen Communications hat am 23.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Altigen Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,22 Prozent zurück. Hier wurden 3,5 Millionen USD gegenüber 3,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,030 USD beziffert, während im Vorjahr 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 13,87 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 13,62 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at