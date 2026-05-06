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06.05.2026 06:31:29
Altimeter Growth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Altimeter Growth A hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 955,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Altimeter Growth A 773,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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