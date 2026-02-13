Altimeter Growth A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Altimeter Growth A präsentierte in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Altimeter Growth A ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,0 Millionen USD – ein Plus von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Altimeter Growth A 764,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,070 USD. Im Vorjahr waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,37 Milliarden USD gegenüber 2,80 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

