|
13.02.2026 06:31:29
Altimeter Growth A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Altimeter Growth A präsentierte in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Altimeter Growth A ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,0 Millionen USD – ein Plus von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Altimeter Growth A 764,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,070 USD. Im Vorjahr waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,37 Milliarden USD gegenüber 2,80 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.