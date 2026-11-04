Altimeter Growth A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Altimeter Growth A hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Altimeter Growth A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,11 Milliarden USD im Vergleich zu 873,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at