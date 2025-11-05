Altimeter Growth A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Altimeter Growth A hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 873,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 716,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at