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05.08.2026 06:31:29
Altimeter Growth A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Altimeter Growth A hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 997,0 Millionen USD – ein Plus von 21,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Altimeter Growth A 819,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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