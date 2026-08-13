Altimmune veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Altimmune präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Altimmune -0,270 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at