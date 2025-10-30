Altin Yunus Cesme AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Altin Yunus Cesme AS hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,98 TRY. Im Vorjahresviertel waren 2,06 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 190,9 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 151,2 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at