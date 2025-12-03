Altiplano Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Altiplano Metals hat am 01.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 58,14 Prozent auf 0,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,9 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at