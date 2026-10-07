07.10.2026 06:31:28

Altiplano Metals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Altiplano Metals hat am 05.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz lag bei -0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 113,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,76 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 68,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Altiplano Metals 2,42 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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