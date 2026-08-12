Altius Minerals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Altius Minerals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Altius Minerals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 137,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 8,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at