Altius Minerals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Altius Minerals gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,82 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,55 Prozent auf 8,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,45 CAD gegenüber 2,16 CAD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 40,53 Millionen CAD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Altius Minerals 37,27 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

