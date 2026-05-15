Altius Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Altius Minerals präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Altius Minerals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 74,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,3 Millionen CAD im Vergleich zu 10,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at