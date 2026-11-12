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12.11.2026 06:31:28
Altius Minerals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Altius Minerals hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CAD gegenüber 5,72 CAD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Altius Minerals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 12,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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