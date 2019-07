Altmaier blickt optimistisch auf Gespräche in Washington

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist zuversichtlich, während seiner US-Reise zum Abbau der Spannungen zwischen den USA und Europa beitragen zu können. Sein Treffen mit US-Finanzminister Steven Mnuchin in Washington am Mittwoch sei "positiv und konstruktiv" verlaufen, sagte er vor Journalisten in Washington laut einem vom Ministerium auf Twitter verbreitetenden Video. "Das sind schwierige Gespräche in einem schwierigen internationalen Umfeld", so der Minister. Am heutigen Donnerstag stehen unter anderem Gespräche mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sowie US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross an.

Mit Finanzminister Mnuchin hätte Altmaier sich darüber verständigt, wie Spannungen auf beiden Seiten des Atlantiks abgebaut und Handelskonflikte reduziert werden könnten. Es müsse darum gehen, dass "Arbeitsplätze in den USA und Europa erhalten und neu geschaffen werden" könnten, so Altmaier. Das Ziel müsse sein, "dass wir in Deutschland und den USA in einer intensiven Kooperation die Probleme lösen".

Der Bundeswirtschaftsminister beobachte insbesondere die Situation im Iran mit Sorge. Die Lage dort "hat sich in den letzten Tagen nicht zum Positiven geändert". Dies sei eine politische Herausforderung, sowohl für die Europäer, die weiterhin an dem Atomabkommen festhielten, als auch für die Amerikaner, sagte Altmaier.

Die Internationale Atom-Energiebehörde IAEA hatte in dieser Woche bestätigt, dass der Iran mehr Uran angereicht hat als nach dem Abkommen erlaubt. Altmaier betonte, Ziel der Gespräche in den USA müsse sein, gemeinsam darüber nachzudenken, "wie wir zur Deeskalation beitragen können". Es sei im Interesse aller Beteiligten, "dass der Iran wieder zu den Buchstaben und zum Geist des Abkommens" zurückkehre. Ein anderer Weg sei nicht im Interesse der internationalen Stabilität, so der Bundeswirtschaftsminister.

Altmaier ist am Sonntag zu seiner mehrtägigen Reise durch die USA aufgebrochen, wo er zu Wochenbeginn unter anderem die Hightech-Region im Silicon Valley besuchte.

