Altmaier: Einigung im Boeing-Airbus-Streit große Erleichterung für Exporteure

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich erleichtert über die Verständigung zwischen USA und Europäischer Union im Zollstreit um Airbus und Boeing gezeigt. "Ich begrüße es sehr, dass beim heutigen EU-USA Gipfel eine Verständigung im Zollstreit Airbus-Boeing gelungen ist", sagte Altmaier in Berlin. "Diese Einigung ist ein wichtiges Signal für die transatlantische Zusammenarbeit und den Neustart der transatlantischen Beziehungen."

Nötig seien weniger und nicht mehr Zölle, denn Zölle schadeten am Ende auf beiden Seiten des Atlantiks. "Die heutige Verständigung ist vor allem für die deutschen Exporteure, die mit Sonderzöllen belegt wurden, eine große Erleichterung", hob Altmaier hervor. "Diese Sonderzölle treten nun nach viermonatiger Aussetzung nicht wieder in Kraft." Beide Seiten hatten sich im Handelsstreit über staatliche Subventionen für die beiden Flugzeughersteller geeinigt, Strafzölle für fünf Jahre auszusetzen. Zurzeit ist bereits eine viermonatige Aussetzung der Zölle in Kraft, die nun verlängert wird.

