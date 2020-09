Altmaier: Hilfen für Wirtschaft wegen Klimaziele notwendig

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Hilfen für die Wirtschaft angemahnt, damit diese nicht von den strengeren Klimaschutzzielen überfordert wird. "Jede Tonne Stahl, die nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders außerhalb von Europa produziert wird, belastet das Weltklima mit mehr CO2, als wenn es in Europa produziert wird. Deshalb wollen und brauchen wir die Industrie auch für den Klimaschutz", erklärte der CDU-Politiker im Bundestag.

Die schärferen EU-Klimaschutzpolitik, die Europäische Kommission am Mittwoch vorgestellt hat, würden direkte Auswirkungen haben auf die Klimaschutzziele für 2030. "Natürlich kann man solche Ziele setzen. Aber dann muss man in dem Moment, in dem man sie verabschiedet, auch sagen, wie man die Wirtschaft vor den Belastungen schützt, die damit verbunden sind, und wie man sicher stellt, dass die Industrie nicht irgendwann in China und in Russland und in Indien und anderswo ist und damit dieses ehrgeizige Projekt misslingt", so der CDU-Politiker.

Indutrie wegen höherem CO2-Minderungsziel besorgt

Nach dem neuen Treibhausgas-Minderungsziel der Europäischen Kommission soll der Kohlendioxidausstoß im Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 reduziert werden. Zuvor hatte sie die Zielmarke von 40 Prozent vorgegeben. Dem Vorhaben müssen noch die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament zustimmen.

Von Seiten der deutschen Wirtschaft hat es Kritik an dem neuen Treibhausgas-Minderungsziel gegeben. Dieses stelle die Unternehmen angesichts der ohnehin größten Wirtschaftskrise vor "enorme Herausforderungen mit ungewissem Ausgang", so der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in einer Stellungnahme.

Altmaier appellierte zudem an das Parlament, dass man sich noch vor Eintritt in den Bundestagswahlkampf auf Grundzüge einer schärferen Klimapolitik verständigen sollte. Es gehe nicht darum, dass man ein Thema aus dem Wahlkampf heraushält. Ziel sei, "dass wir Klarheit, Verlässlichkeit schaffen und damit auch einen Beitrag zu einem gesellschaftlichen und politischen Frieden in unserem Land", so Altmaier.

