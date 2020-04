Altmaier kündigt Gespräch mit Wirtschaftsverbänden an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat nach dem Beschluss von Bund und Ländern in der Corona-Krise Gespräche mit der Wirtschaft angekündigt. "Ich werde mich am Freitag mit den Wirtschaftsverbänden eng über den genauen Ablauf der Lockerungen und möglicher weiterer Lockerungen, sobald es der Gesundheitsschutz zulässt, abstimmen", sagte Altmaier am Mittwoch.

Der CDU-Politiker sagte zum Beschluss von Bund und Ländern, die großen Anstrengungen und Einschränkungen der Bevölkerung hätten sich gelohnt. "Das dürfen wir auf keinen Fall gefährden." Deshalb seien nun erste Lockerungen im Interesse von Bürgern und Mittelständlern möglich, wenn auch nur schrittweise und mit Schutzmaßnahmen. "Das wird viele Unternehmen freuen, mich auch."/hoe/DP/he