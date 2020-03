Altmaier lädt Länderkollegen für Dienstag zu Corona-Treffen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat seine Länderkollegen wegen der Corona-Epidemie für Dienstag zu einem Krisentreffen in Berlin eingeladen. Angesichts der Unsicherheiten mit Blick auf die Auswirkungen des Covid-19-Virus sei "ein verstärkter wirtschaftspolitischer Austausch zwischen den föderalen Akteuren angemessen und sinnvoll", schreibt Altmaier in einem Brief an die Wirtschaftsminister der Länder, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Der CDU-Politiker wolle sich dazu auch "in Kürze" mit den Spitzen der Wirtschaftsforschungsinstitute austauschen. "Minister Altmaier hat das Thema Corona auf die Tagesordnung des nächsten Rates der EU-Handelsminister aufgesetzt und wird dort eine europaweite Analyse der Auswirkungen des Virus auf den Handel anregen", ergänzte seine Sprecherin. "So sind wir für alle Fälle gewappnet und können uns in der EU gut vorbereiten, um notfalls schnell reagieren zu können."

Eine Corona-Telefonkonferenz hatten die Vertreter von Bund und Länder bereits am Donnerstag abgehalten. Altmaier hatte für Unternehmen, die wegen des Virus von Produktionsausfällen betroffen sind, Hilfen in Aussicht gestellt. Als Instrumente nannte er das Kurzarbeitergeld, Bürgschaften und Liquiditätshilfen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums gibt es noch keine gesteigerte Nachfrage nach diesen Programmen, die eine Aufstockung der Töpfe nötig machen würden. Aus der Industrie waren teils Forderungen nach einem Konjunkturprogramm laut geworden, doch Altmaier dämpfte entsprechende Erwartungen bislang. Mögliche Corona-Hilfen sind auch beim Koalitionsausschuss von Union und SPD am Sonntag ein Thema.

March 06, 2020 10:28 ET (15:28 GMT)