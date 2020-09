Altmaier plant Runden Tisch für bedrohte Innenstädte

BERLIN (Dow Jones)--Mit Blick auf die den krisengeschüttelten Handel in den Innenstädten will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Runden Tisch einberufen. Zu dem Termin "Anfang Oktober" sollen unter anderem der Einzelhandel und die Digitalwirtschaft eingeladen werden, sagte er anlässlich der Vorstellung der Interimsprojektion in Berlin. "Ich bin überzeugt, dass wir diese Krise in den Innenstädten zum Besseren wenden können", sagte er.

Ziel sei es, die Innenstädte auch nach der Corona-Krise lebenswert zu erhalten. Dazu müsse es gelingen, den stationären Handel an den steigenden Onlineumsätzen zu beteiligen, sagte der CDU-Politiker. Zuvor hatte Altmaier bereits Vertreter des Handelsverbands Deutschland (HDE) in sein Ministerium geladen. Auch mit dem US-Digitalkonzern Google sei er im Gespräch, um entsprechende Modelle auszuarbeiten. Der HDE fordert angesichts der verödenden Innenstädte einen Rettungsfonds von 500 Millionen Euro.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2020 08:20 ET (12:20 GMT)