Altmaier will Kohleausstiegs-Gesetz bis Jahresende

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will die Beschlüsse der Kohlekommission noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Es sei vorgesehen, den Entwurf eines Steinkohleausstiegsgesetzes im Herbst im Kabinett zu beschließen und das parlamentarische Verfahren Ende 2019 durchzuführen, teilte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Dienstag in Berlin mit.

Den Ausstieg aus Braun- und Steinkohle will die Regierung dabei getrennt vornehmen. "Die Steinkohlemaßnahme soll anfangs über Ausschreibungen umgesetzt werden", so Altmaier. Zur Umsetzung der Braunkohlemaßnahme führt das Bundeswirtschaftsministerium Verhandlungen mit den Betreibern. Hier seien noch weitere, intensive Verhandlungen nötig, hieß es aus dem Ministerium.

Zu den wichtigsten Betreibern von Braunkohlekraftwerken gehören die RWE und LEAG, die 87 Prozent der Anlagen in Betrieb besitzen, sowie die Mibrag im mitteldeutschen Raum. Laut Altmaier sind die Gespräche mit der RWE "vorangeschritten und laufen sehr konstruktiv". "Die Braunkohlemaßnahme soll nach Abschluss der Verhandlungen in das Steinkohleausstiegsgesetz integriert werden."

Das Bundeskabinett hatte bereits am 22. Mai die Eckpunkte zum Kohleausstieg beschlossen. Sie fußen auf den Vorschlägen der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung", der sogenannten Kohlekommission. Diese hatte im Februar empfohlen, die Kohleverstromung in Deutschland auf 30 Gigawatt im Jahr 2022, auf 17 Gigawatt im Jahr 2030 und auf Null bis spätestens 2038 zu reduzieren. Ende 2017 betrug die installierte Kohlekraftwerksleistung 42 Gigawatt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/bam

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2019 11:19 ET (15:19 GMT)