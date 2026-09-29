OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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29.09.2026 19:15:00
Altman says OpenAI will delay its IPO until it overcomes safety concerns
Sam Altman’s start-up seeks to meet challenge from Meta amid scrutiny of its safety recordWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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