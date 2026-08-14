Alto Neuroscience gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alto Neuroscience lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,65 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,650 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at