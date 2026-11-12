Alto Neuroscience: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Alto Neuroscience hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at