Alto Neuroscience stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alto Neuroscience hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Alto Neuroscience vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,190 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alto Neuroscience ein EPS von -2,500 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at