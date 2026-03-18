|
18.03.2026 06:31:28
Alto Neuroscience stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alto Neuroscience hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Alto Neuroscience vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,190 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alto Neuroscience ein EPS von -2,500 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: ATX startet stabil -- DAX eröffnet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex startet wenig bewegt in den dritten Handelstag der Woche. Der deutsche Leitindex eröffnet die Sitzung mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.