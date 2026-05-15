Alto Neuroscience zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alto Neuroscience präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alto Neuroscience -0,560 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at