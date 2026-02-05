Fast Lane Holdings Aktie
WKN DE: A2PAPX / ISIN: US31189D1090
|
05.02.2026 23:22:34
Alton Towers to test excluding people with autism and ADHD from disability fast lane
Half-term trial will limit ride access passes for those with additional needs and offer calmer spaces to people who find crowds difficultPeople with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), anxiety and autism will be prevented from using fast-lane disability queueing passes at Alton Towers during a trial over the February half-term holidays.Merlin Entertainments, which runs the theme park in Staffordshire, provides a “ride access pass” to visitors who have difficulty queueing due to a disability or medical condition. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
