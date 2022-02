Altra Industrial Motion: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Altra Industrial Motion präsentierte in der am 16.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Altra Industrial Motion hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,760 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 469,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 453,2 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,22 USD, nach 2,88 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,90 Milliarden USD gegenüber 1,73 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 3,31 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,89 Milliarden USD, befunden.

Redaktion finanzen.at