Altria-Aktie nahe Rekordhoch: Was das KGV über die Bewertung verrät

Altria-Aktie notiert nahe ihrem Rekordniveau der vergangenen Monate

KGV signalisiert weiter Skepsis gegenüber dem Tabakgeschäft

Dividendenrendite bleibt zentrales Argument für Anleger

Die Altria-Aktie notiert an der NYSE am Mittwoch bei 71,17 US-Dollar und damit 1,43 Prozent höher als am Vortag. Trotz eines kleinen vorbörslichen Rücksetzers bewegt sich der Kurs nahe dem Rekordniveau der vergangenen Monate, das bei 74,56 US-Dollar erreicht wurde. Seit Jahresbeginn ging es für das Papier bereits um 22,18 Prozent nach oben. Nach dem kräftigen Anstieg stellt sich für Anleger nun zunehmend die Frage, ob die Bewertung des Tabakkonzerns dieses Niveau noch trägt.

Ein KGV, das Skepsis verrät

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,01 wird die Altria-Aktie deutlich günstiger gehandelt als viele Substanzwerte aus dem Konsumgütersektor. Der Markt honoriert den jüngsten Kursanstieg damit nur bedingt: Ein niedriges KGV bei nahezu ausgereizten Kursmarken spricht dafür, dass Anleger dem künftigen Gewinnwachstum weiterhin wenig zutrauen. Grundlage bleibt ein Geschäft, das strukturell auf ein schrumpfendes Zigarettenvolumen aufsetzt, auch wenn Altria mit Preiserhöhungen und Kostendisziplin bislang gegensteuert.

Dividende bleibt das Kernargument

Die Dividendenrendite von 7,21 Prozent im Jahr 2025 gehört zu den höchsten im S&P 500 und ist der eigentliche Grund, warum viele Investoren trotz der schwachen Wachstumsaussichten an der Aktie festhalten. Altria zählt zu den sogenannten Dividendenkönigen, Unternehmen mit einer jahrzehntelangen Historie ununterbrochener Ausschüttungserhöhungen. Für einkommensorientierte Anleger wiegt dieser verlässliche Cashflow oft schwerer als die Frage, ob der Kurs selbst noch Potenzial nach oben hat.

Analysten werden vorsichtiger

Der Analystenkonsens stuft die Altria-Aktie laut TipRanks-Daten aktuell (als "Moderate Buy" ein: Von zehn Analysten, die die Aktie in den vergangenen drei Monaten bewertet haben, votieren vier für Kaufen, fünf für Halten und einer für Verkaufen. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,00 US-Dollar, das obere Kursziel bei 79,00 US-Dollar und das untere bei 64,00 US-Dollar, was einem Aufschlag von rund 2,3 Prozent auf den von den Analysten zugrunde gelegten Kurs von 70,38 US-Dollar entspricht. Noch im September 2025 hatte der Konsens mit acht Kauf- und fünf Halten-Voten sowie zwei Verkaufsempfehlungen auf "Strong Buy" gestanden. Das gedämpfte Bild von heute passt zur verhaltenen Bewertung über das KGV: Der Optimismus der Wall Street ist seit dem Kursanstieg merklich zurückgegangen.

Wachstumshoffnung liegt außerhalb der Zigarette

Der Übergang zu rauchfreien Produkten ist zentraler Teil der Wachstumsstrategie: Neben den Nikotinbeuteln der Marke on! (Helix Innovations) gehört auch das E-Vapor-Geschäft NJOY zum Portfolio, dessen Produkte laut dem Quartalsbericht (Form 10-Q, Stand 31. März 2026) über sogenannte Marketing Granted Orders der US-Gesundheitsbehörde FDA verfügen. Genau hier liegt aber ein Belastungsfaktor: Die US-Handelskommission ITC hatte bereits im Januar 2025 eine Ausschluss- und Unterlassungsverfügung gegen das Kernprodukt NJOY ACE wegen Patentverletzung erlassen, die Einfuhr und Verkauf in den USA untersagt. In der Ergebnismitteilung vom 30. April 2026 geht Altria weiterhin davon aus, dass NJOY ACE auch 2026 nicht auf den Markt zurückkehrt.

Gelingt der Umbau über die verbleibenden rauchfreien Marken dennoch, könnte das aktuelle KGV im Rückblick günstig wirken. Bleibt er hinter den Erwartungen zurück, dürfte die hohe Dividendenrendite allein kaum ausreichen, um weitere Kursgewinne zu rechtfertigen.

Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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