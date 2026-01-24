Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|
24.01.2026 02:30:00
Altria Group: Is This High-Yield Dividend Stock Too Cheap to Ignore?
Tobacco giant Altria Group (NYSE: MO) is in a difficult position. The company has long mitigated the detrimental effect of declining smoking rates on its revenue by raising product prices. Now, revenue falling anyway seems to suggest that the approach has stopped working.Even more puzzling, the stock price has trended higher since the beginning of 2024 despite this new development, and despite the share price gain, the stock now sells at a price-to-earnings (P/E) ratio of 12. The conflicting data has some investors questioning whether that makes the stock too cheap to ignore, as well as asking whether they should avoid it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Altria Inc.
|
22.01.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Altria legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.01.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Altria von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
01.01.26