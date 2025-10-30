Altria Group Announces Rise In Q3 Earnings, Narrows FY25 EPS Outlook; Stock Down

(RTTNews) - Altria Group, Inc. (MO), Thursday reported third-quarter earnings of $2.375 billion or $1.41 a share, compared to $2.293 billion or $1.34 a share in the prior year quarter.

On adjusted basis, earnings amounted to $1.45 a share compared to $1.40 a share last year.

On average, analysts estimated earnings of $1.33 a share for the quarter.

Operating income increased to $3.230 billion from $3.152 billion in the year ago quarter.

Net revenues declined to $6.072 billion from $6.259 billion in the previous year.

Looking ahead, the company narrowed its 2025 full-year adjusted diluted earnings in the range of $5.37 to $5.45 per share.

Analysts, on average, anticipate earnings of $5.44 for the fiscal year 2025.

The company also shared its decision to expand its existing share repurchase program from $1 billion to $2 billion.

Currently, MO is moving down 7.85 percent, to $57.15 on the New York Stock Exchange.