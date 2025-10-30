Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|
30.10.2025 16:41:05
Altria Group Announces Rise In Q3 Earnings, Narrows FY25 EPS Outlook; Stock Down
(RTTNews) - Altria Group, Inc. (MO), Thursday reported third-quarter earnings of $2.375 billion or $1.41 a share, compared to $2.293 billion or $1.34 a share in the prior year quarter.
On adjusted basis, earnings amounted to $1.45 a share compared to $1.40 a share last year.
On average, analysts estimated earnings of $1.33 a share for the quarter.
Operating income increased to $3.230 billion from $3.152 billion in the year ago quarter.
Net revenues declined to $6.072 billion from $6.259 billion in the previous year.
Looking ahead, the company narrowed its 2025 full-year adjusted diluted earnings in the range of $5.37 to $5.45 per share.
Analysts, on average, anticipate earnings of $5.44 for the fiscal year 2025.
The company also shared its decision to expand its existing share repurchase program from $1 billion to $2 billion.
Currently, MO is moving down 7.85 percent, to $57.15 on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Altria Inc.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Altria zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Altria von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätte eine Investition in Altria von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.25
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.09.25
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)