Altria Aktie

Altria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

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02.09.2026 11:00:00

Altria Group Just Declared Its 61st Dividend Increase in 57 Years. Here's What $10,000 Invested Pays Annually.

A Dividend King is a stock that has raised its dividend payout for 50 consecutive years or more. Very few companies can boast this enduring accomplishment. One of them is Altria Group (NYSE: MO). The tobacco/nicotine giant has raised its dividend for 57 straight years, and 61 times in total, due to the durability of cash flows generated by its cigarette business.It now trades at a dividend yielding 6.18%. That means, if you have $10,000 invested in Altria Group stock, you will receive a cool $618 in dividends each year. But does that make Altria Group stock a buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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