Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
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30.07.2026 15:13:02
Altria Group Q2 Profit Declines; Revenue Flat; Narrows Full-year Adj. EPS Outlook; Stock Down
(RTTNews) - Altria Group, Inc. (MO), a tobacco and smoke-free products company, on Thursday reported lower second-quarter profit. Its shares were about 5% down in pre-market trading.
Net earnings declined to $2.298 billion or $1.37 per share from $2.378 billion or $1.41 per share a year earlier. Excluding one-time items, adjusted earnings rose 2.8% to $1.48.
Operating income decreased 2.9% to $3.136 billion from $3.230 billion last year.
Operating companies income dropped 2.2% to $3.246 billion from $3.320 billion.
Net revenues edged up 0.1% to $6.111 billion from $6.102 billion a year earlier.
Looking ahead, the company raised the lower end of its full-year adjusted earnings per share guidance and now expects adjusted EPS in the range of $5.61 to $5.72, compared with its previous outlook of $5.56 to $5.72.
Altria shares closed at $74.92 on Wednesday, up 0.13%. The stock has traded in the range of $54.70 to $77.06 over the past 52 weeks.
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