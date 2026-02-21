Altria Aktie

WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

21.02.2026 12:15:00

Altria Stock Is Interesting, but Here's What I'd Buy Instead

The big draw with Altria (NYSE: MO) is likely its lofty 6.3% yield. However, you have to consider the very material negatives associated with the business that backs that yield.If you are willing to take on a little extra risk for a high-yield stock like Altria, you might be better off with Hormel Foods (NYSE: HRL) and its roughly 5% yield instead.Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
