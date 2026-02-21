Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|
21.02.2026 12:15:00
Altria Stock Is Interesting, but Here's What I'd Buy Instead
The big draw with Altria (NYSE: MO) is likely its lofty 6.3% yield. However, you have to consider the very material negatives associated with the business that backs that yield.If you are willing to take on a little extra risk for a high-yield stock like Altria, you might be better off with Hormel Foods (NYSE: HRL) and its roughly 5% yield instead.Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Altria Inc.
|
12.02.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Ausblick: Altria zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26