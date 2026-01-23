Altria Group Aktie

ISIN: ARDEUT110327

23.01.2026 13:15:00

Altria vs. Coca-Cola: Which Dividend Stock Looks Better for Reliable Income?​

You would be hard-pressed to find two more consistent dividend stocks than Coca-Cola (NYSE: KO) and Altria Group (NYSE: MO). Both are Dividend Kings, S&P 500 companies that have increased their dividends annually for 50 or more years in a row.There are only 56 of them, by the most recent count, so Dividend Kings make up just a tiny percent of the universe of stocks.Coca-Cola, the world's largest beverage seller, has boosted its dividend for 63 straight years, while Altria, the largest tobacco company in the U.S., has raised its dividend for 56 consecutive years.
Aktien in diesem Artikel

Altria Group Inc Cert.Deposito Arg.Repr 0.25 Shs 23 070,00 -0,17%
Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 21 590,00 -0,51%

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
