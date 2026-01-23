Altria Group Aktie
ISIN: ARDEUT110327
|
23.01.2026 13:15:00
Altria vs. Coca-Cola: Which Dividend Stock Looks Better for Reliable Income?
You would be hard-pressed to find two more consistent dividend stocks than Coca-Cola (NYSE: KO) and Altria Group (NYSE: MO). Both are Dividend Kings, S&P 500 companies that have increased their dividends annually for 50 or more years in a row.There are only 56 of them, by the most recent count, so Dividend Kings make up just a tiny percent of the universe of stocks.Coca-Cola, the world's largest beverage seller, has boosted its dividend for 63 straight years, while Altria, the largest tobacco company in the U.S., has raised its dividend for 56 consecutive years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Altria Group Inc Cert.Deposito Arg.Repr 0.25 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Altria Group Inc Cert.Deposito Arg.Repr 0.25 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Altria Group Inc Cert.Deposito Arg.Repr 0.25 Shs
|23 070,00
|-0,17%
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|21 590,00
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.