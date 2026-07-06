International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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06.07.2026 20:21:57
Altria vs. Philip Morris International: Tobacco Still Makes a Great Stock. Which Is a Better Buy in 2026?
As nicotine consumption shifts toward smoke-free alternatives, investors are weighing the domestic dominance of Altria Group (NYSE:MO) against the international reach of Philip Morris International (NYSE:PM) to determine which stock is better.Altria maintains a fortress-like hold on the United States market through traditional combustibles and oral nicotine. Meanwhile, Philip Morris International spearheads global innovation in heated tobacco and pouches. While both companies transition toward reduced-risk products, their geographic footprints and growth profiles offer distinct paths for investors eyeing this industry for their portfolios.Altria generates the bulk of its revenue from traditional filtered cigarettes like Marlboro, supplemented by oral nicotine and e-vapor products. The company primarily sells to wholesalers and large retail organizations in the United States market. Since it serves adult nicotine consumers across roughly 300,000 retailers, its domestic distribution network remains its primary competitive advantage for maintaining market share among tobacco stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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