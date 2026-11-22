Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
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22.11.2026 13:10:02
Altria Yields 5.8% and Has Raised Its Dividend 61 Times in 57 Years. Here's Exactly How Much $5,000 Invested Pays Each Year.
One issue that new investors often grapple with is whether to buy stocks with small amounts of capital or wait until they have more substantial cash to enter the game.
Hint: Starting small is better than waiting or not starting at all. Some experts call it micro-investing, but whatever the label, prospective market participants, particularly those with the luxury of time on their side, are best served by starting with small stakes and putting the advantages of compounding and long-term horizons to work.
Just $5,000 is a great starting point for harnessing income from Altria stock. Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Altria Inc.
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19.11.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätte eine Investition in Altria von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.11.26
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05.11.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.10.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Altria von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.10.26
|Ausblick: Altria veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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22.10.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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15.10.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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08.10.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätte eine Investition in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Altria Inc.
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