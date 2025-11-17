Altur legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Altur lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz lag bei 26,6 Millionen RON – das entspricht einem Abschlag von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,7 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at