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25.05.2026 06:31:29
Altur präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Altur ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Altur die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Altur in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,7 Millionen RON im Vergleich zu 29,1 Millionen RON im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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