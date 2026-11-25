Altura Energy äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Altura Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at