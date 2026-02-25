Altura Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Altura Energy ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Altura Energy die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -1,500 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Altura Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

