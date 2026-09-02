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02.09.2026 06:31:29
Altura Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Altura Energy hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,0 Prozent auf 0,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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