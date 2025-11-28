Altura Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Altura Energy äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Altura Energy 0,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at