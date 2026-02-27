Altus Midstream Company Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Altus Midstream Company Registered A hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 430,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 399,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,63 USD. Im Vorjahr waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,76 Milliarden USD – ein Plus von 14,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Altus Midstream Company Registered A 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at