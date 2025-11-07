|
Altus Midstream Company Registered A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Altus Midstream Company Registered A präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Altus Midstream Company Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 464,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,02 Prozent gesteigert.
