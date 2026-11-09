ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych im vergangenen Quartal 14,9 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 13,0 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at