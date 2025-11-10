ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 PLN je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,0 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 12,3 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at