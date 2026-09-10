Aluar Aluminio Argentino informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aluar Aluminio Argentino stellte am 08.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 39,03 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aluar Aluminio Argentino -15,020 ARS je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 967,53 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 135,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aluar Aluminio Argentino einen Umsatz von 411,34 Milliarden ARS eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 92,39 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,68 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 86,16 Prozent auf 2 908,56 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 562,41 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at